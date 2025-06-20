«Арсеналу» интересен Мадуэке. «Челси» не считает вингера неприкосновенным

Нони Мадуэке может присоединиться к «Арсеналу».

The Telegraph сообщает, что «Челси» не планировал продавать вингера, но и неприкосновенным его не считает.

«Канониры» проявляют интерес к 23-летнему футболисту, но сложно оценить, насколько велико желание заключить сделку, поскольку они наводили справки по целому ряду игроков в последнее время.

В АПЛ-2024/25 Мадуэке забил 7 голов в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .