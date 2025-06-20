«Арсеналу» интересен Мадуэке. «Челси» не считает вингера неприкосновенным
Нони Мадуэке может присоединиться к «Арсеналу».
The Telegraph сообщает, что «Челси» не планировал продавать вингера, но и неприкосновенным его не считает.
«Канониры» проявляют интерес к 23-летнему футболисту, но сложно оценить, насколько велико желание заключить сделку, поскольку они наводили справки по целому ряду игроков в последнее время.
В АПЛ-2024/25 Мадуэке забил 7 голов в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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