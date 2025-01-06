«МЮ», «Юве» и «Тоттенхэму» интересна аренда Коло-Муани
«Манчестер Юнайтед», «Ювентусу» и «Тоттенхэму» интересен Рандаль Коло-Муани.
По данным The Athletic, указанные клубы активно изучают сделку по аренде форварда «ПСЖ» в январе.
26-летнего игрока считают одним из лучших универсальных нападающих на рынке. Однако за первый сезон в парижском клубе он забил всего 6 голов в 26 матчах Лиги 1.
В этом сезоне Коло-Муани сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика доступна по ссылке.
Отмечается, что Рандаль мог бы стать привлекательным дополнением к новой системе Рубена Аморима в «МЮ» из-за своей тактической гибкости.
«Тоттенхэму» француз мог бы предложить характеристики, сходные с Ришарлисоном, но, возможно, с большей надежностью.
«Ювентус», ищущий нападающего, мог бы попытаться вписать игрока в философию Тиаго Мотты.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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