0

«МЮ», «Юве» и «Тоттенхэму» интересна аренда Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед», «Ювентусу» и «Тоттенхэму» интересен Рандаль Коло-Муани.

По данным The Athletic, указанные клубы активно изучают сделку по аренде форварда «ПСЖ» в январе.

26-летнего игрока считают одним из лучших универсальных нападающих на рынке. Однако за первый сезон в парижском клубе он забил всего 6 голов в 26 матчах Лиги 1.

В этом сезоне Коло-Муани сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика доступна по ссылке.

Отмечается, что Рандаль мог бы стать привлекательным дополнением к новой системе Рубена Аморима в «МЮ» из-за своей тактической гибкости.

«Тоттенхэму» француз мог бы предложить характеристики, сходные с Ришарлисоном, но, возможно, с большей надежностью.

«Ювентус», ищущий нападающего, мог бы попытаться вписать игрока в философию Тиаго Мотты.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoПСЖ
logoРандаль Коло-Муани
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoРишарлисон
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoТиаго Мотта
logoЮвентус
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» сделал запрос по аренде Коло-Муани, «Юве» и «Баварии» он тоже интересен. «ПСЖ» хочет, чтобы новый клуб форварда полностью покрывал его зарплату
2728 декабря 2024, 14:27
Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» зимой, парижане ведут переговоры об аренде с обязательством выкупа. Высока вероятность перехода в клуб АПЛ
2925 декабря 2024, 13:57
«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
413 ноября 2024, 17:15
Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы
57 ноября 2024, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Лапорте завтра вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты «Барсы» Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м
4 минуты назад
Суперкубок Италии. «Интер» играет в финале с «Миланом». 2:1 – Тео забил со штрафного! Онлайн-трансляция
1788 минут назадLive
«Реал» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах – 6 побед и ничья. Дальше – «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании
424 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» забил 5 голов «Депортива Минера»
4328 минут назад
«Реал» разгромил «Депортива Минера» в Кубке Испании – 5:0. Гюлер сделал дубль, у Вальверде 1+1
7928 минут назад
У Гюлера 3+2 в 3 последних матчах в старте за «Реал». Арда дважды забил «Депортива Минера» в Кубке Испании
3031 минуту назад
Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»)
936 минут назад
Черчесов может встретиться с новым президентом КФФ в ближайшее время. Главный тренер сборной Казахстана приедет в страну по рабочим вопросам
543 минуты назад
ЦСКА предложил 6 млн долларов за вингера «Ривер Плейт» Солари (TNT Sports Argentina)
2356 минут назад
Нкунку интересен «ПСЖ». Переговоров с «Челси» не было, лондонцы не хотят отпускать игрока (Бен Джейкобс)
8сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Молдавский клуб пригласил Роналду: «Ираем в желтом и синем – не придется привыкать к цветам. После обещаем место в администрации или детского тренера, чтобы подготовиться к «МЮ» или «Реалу»
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» принимает «Ноттингем Форест»
111821 минуту назадLive
Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»
322 минуты назад
Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле
33 минуты назад
«Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)
139 минут назад
«Реал» забил 3 гола в стартовые полчаса в Кубке Испании впервые с 2006 года. На выезде – впервые с 1977-го
3сегодня, 19:06
«Юве» может арендовать Фюллькруга. Форвард провел 10 матчей в сезоне за «Вест Хэм»
9сегодня, 18:37
Кобелев о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Не самое страшное в той ситуации – клуб мог прекратить существование, как «Анжи». Очищение должно было произойти»
12сегодня, 18:31
Депутат Свищев о сборах клубов в России: «Поддерживаю, если РФС и РПЛ предоставят возможности. В Турцию и ОАЭ едут не только из-за климата – там можно играть с иностранными командами»
1сегодня, 18:20
«Ливерпуль» продал Питалугу во «Флуминенсе». Вратарь не играл за первую команду с момента покупки в 2020-м
2сегодня, 18:04
Рекомендуем