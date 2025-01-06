«МЮ», «Юве» и «Тоттенхэму» интересна аренда Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед», «Ювентусу» и «Тоттенхэму» интересен Рандаль Коло-Муани.

По данным The Athletic, указанные клубы активно изучают сделку по аренде форварда «ПСЖ » в январе.

26-летнего игрока считают одним из лучших универсальных нападающих на рынке. Однако за первый сезон в парижском клубе он забил всего 6 голов в 26 матчах Лиги 1.

В этом сезоне Коло-Муани сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика доступна по ссылке .

Отмечается, что Рандаль мог бы стать привлекательным дополнением к новой системе Рубена Аморима в «МЮ » из-за своей тактической гибкости.

«Тоттенхэму » француз мог бы предложить характеристики, сходные с Ришарлисоном, но, возможно, с большей надежностью.

«Ювентус», ищущий нападающего, мог бы попытаться вписать игрока в философию Тиаго Мотты.