Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» зимой, парижане ведут переговоры об аренде с обязательством выкупа. Высока вероятность перехода в клуб АПЛ
Рандаль Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, парижане ведут переговоры с потенциальными клубами о возможной аренде. «ПСЖ» хотел бы включить в сделку обязательство выкупа.
В настоящий момент существует высокая вероятность перехода Коло-Муани в АПЛ. Как стало известно, «Ливерпуль» собрал всю информацию об игроке, однако пока не предпринял никаких дальнейших шагов.
«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, но манкунианцы не ожидают, что трансфер возможен в январе. «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» проявляют интерес. Также есть и другие команды, заинтересованные в игроке.
В 10 матчах Лиги 1 в текущем сезоне Коло-Муани набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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