Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» зимой, парижане ведут переговоры об аренде с обязательством выкупа. Высока вероятность перехода в клуб АПЛ

Рандаль Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, парижане ведут переговоры с потенциальными клубами о возможной аренде. «ПСЖ » хотел бы включить в сделку обязательство выкупа.

В настоящий момент существует высокая вероятность перехода Коло-Муани в АПЛ . Как стало известно, «Ливерпуль » собрал всю информацию об игроке, однако пока не предпринял никаких дальнейших шагов.

«Манчестер Юнайтед » следит за ситуацией, но манкунианцы не ожидают, что трансфер возможен в январе. «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» проявляют интерес. Также есть и другие команды, заинтересованные в игроке.

В 10 матчах Лиги 1 в текущем сезоне Коло-Муани набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробную статистику игрока смотрите здесь .