У Гюлера 2+2 в 3 последних матчах в старте за «Реал». Арда забил «Депортива Минера» в Кубке Испании

Арда Гюлер забил за «Реал» в Кубке Испании.

Полузащитник «Реала » отличился на 28-й минуте матча с «Депортива Минера » в 1/16 финала.

В трех последних матчах, которые Гюлер начинал в стартовом составе «Реала», он забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Всего на счету Арды 2 гола и 3 ассиста в 20 матчах за клуб в нынешнем сезоне.