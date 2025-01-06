У Гюлера 2+2 в 3 последних матчах в старте за «Реал». Арда забил «Депортива Минера» в Кубке Испании
Арда Гюлер забил за «Реал» в Кубке Испании.
Полузащитник «Реала» отличился на 28-й минуте матча с «Депортива Минера» в 1/16 финала.
В трех последних матчах, которые Гюлер начинал в стартовом составе «Реала», он забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Всего на счету Арды 2 гола и 3 ассиста в 20 матчах за клуб в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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