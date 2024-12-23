Гюлер признан лучшим молодым игроком Ла Лиги в декабре. Хавбек «Реала» обошел Ямаля

Арда Гюлер назван лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала » признан лучшим в категории футболистов не старше 23 лет. В декабре турок отметился голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании .

На награду также претендовали Ламин Ямаль («Барселона »), Фабиу Силва («Лас-Пальмас»), Хон Арамбуру («Сосьедад ») и Илайш Мориба («Сельта»).