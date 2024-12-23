Гюлер признан лучшим молодым игроком Ла Лиги в декабре. Хавбек «Реала» обошел Ямаля
Арда Гюлер назван лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» признан лучшим в категории футболистов не старше 23 лет. В декабре турок отметился голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.
На награду также претендовали Ламин Ямаль («Барселона»), Фабиу Силва («Лас-Пальмас»), Хон Арамбуру («Сосьедад») и Илайш Мориба («Сельта»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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