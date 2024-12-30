«Бетис» ведет предварительные переговоры с «МЮ» об аренде Антони. Клубы могут разделить зарплату футболиста
Клуб Ла Лиги заинтересован в переходе Антони из «Манчестер Юнайтед».
В предварительных переговорах с английской командой находится «Бетис», сообщает Marca со ссылкой на ABC de Sevilla.
Испанский клуб намерен узнать финансовые условия возможного трансфера.
Речь идет об аренде 24-летнего футболиста, в которой, как сообщается, «Бетис» и «Манчестер Юнайтед» разделили бы размер зарплаты бразильца.
В нынешнем сезоне Антони сыграл 5 матчей в АПЛ, проводя на поле в среднем 15 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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