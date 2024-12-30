«Бетис» ведет предварительные переговоры с «МЮ» об аренде Антони. Клубы могут разделить зарплату футболиста

Клуб Ла Лиги заинтересован в переходе Антони из «Манчестер Юнайтед».

В предварительных переговорах с английской командой находится «Бетис», сообщает Marca со ссылкой на ABC de Sevilla.

Испанский клуб намерен узнать финансовые условия возможного трансфера.

Речь идет об аренде 24-летнего футболиста, в которой, как сообщается, «Бетис » и «Манчестер Юнайтед » разделили бы размер зарплаты бразильца.

В нынешнем сезоне Антони сыграл 5 матчей в АПЛ , проводя на поле в среднем 15 минут.