Слот о Тренте: «Полностью предан «Ливерпулю» и сыграет с «МЮ». Все видели, как он хорош и хочет побеждать с нами. Я вижу его работу каждый день на тренировках»
Защитника «Ливерпуля», чей контракт истекает в конце сезона, связывают с переходом в «Реал Мадрид».
«Могу сказать вам, что он сыграет [c «МЮ»] в воскресенье, и надеюсь, что он покажет такую же игру, как и в последние полгода.
Я думаю, все видели, насколько он хорош в первой половине сезона. Как сильно он вовлечен, как сильно хочет победить с нами.
Я вижу, как он работает каждый день на тренировках. Он полностью предан нам, и он будет играть в воскресенье», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
5 января мерсисайдцы примут «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку
«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно
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