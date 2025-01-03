Слот о Тренте: «Полностью предан «Ливерпулю» и сыграет с «МЮ». Все видели, как он хорош и хочет побеждать с нами. Я вижу его работу каждый день на тренировках»

Арне Слот отреагировал на трансферные слухи о Тренте Александер-Арнолде.

Защитника «Ливерпуля », чей контракт истекает в конце сезона, связывают с переходом в «Реал Мадрид ».

«Могу сказать вам, что он сыграет [c «МЮ»] в воскресенье, и надеюсь, что он покажет такую ​​же игру, как и в последние полгода.

Я думаю, все видели, насколько он хорош в первой половине сезона. Как сильно он вовлечен, как сильно хочет победить с нами.

Я вижу, как он работает каждый день на тренировках. Он полностью предан нам, и он будет играть в воскресенье», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

5 января мерсисайдцы примут «Манчестер Юнайтед » в 20-м туре АПЛ .

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