Слот о Тренте против «МЮ»: «Не лучший его матч, но это связано и с другими игроками «Ливерпуля. Гравенберх располагался недостаточно близко»

Арне Слот оценил игру Трента Александер-Арнолда в матче с «МЮ».

В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль » и «Манчестер Юнайтед » сыграли вничью на «Энфилде» (2:2).

«Трент, как правило, играет за клуб очень хорошо. Сегодня он провел не лучший матч, но это также связано с остальными игроками.

Иногда Райан [Гравенберх ] располагался недостаточно близко к нему, и возникали ситуации «два на одного». Я бы скорее связал это с качествами Далота и Бруну Фернандеша », – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»