Слот о Тренте против «МЮ»: «Не лучший его матч, но это связано и с другими игроками «Ливерпуля. Гравенберх располагался недостаточно близко»
Арне Слот оценил игру Трента Александер-Арнолда в матче с «МЮ».
В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью на «Энфилде» (2:2).
«Трент, как правило, играет за клуб очень хорошо. Сегодня он провел не лучший матч, но это также связано с остальными игроками.
Иногда Райан [Гравенберх] располагался недостаточно близко к нему, и возникали ситуации «два на одного». Я бы скорее связал это с качествами Далота и Бруну Фернандеша», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем