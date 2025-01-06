Депутат Свищев поддержал проведение матча с Венгрией: «Но не стоит забывать, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА. Лучше тихонечко договориться»

Дмитрий Свищев прокомментировал идею о проведении матча с Венгрией.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил , что сборные России и Венгрии могут встретиться в 2026 году: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств».

«Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии по футболу! Тем более что венгерский премьер-министр Виктор Орбан является независимым лидером в Европе, хоть и не все решает в спорте.

При этом не стоит забывать о том, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА , требуя отменить игру. Поэтому я бы на месте РФС не поднимал лишнюю шумиху. Лучше тихонечко договориться, подписать бумаги и объявить об предстоящих встречах тогда, когда уже невозможно будет их отменить. Сколько ведь было уже анонсированных матчей, которые в итоге не состоялись», – сказал депутат Госдумы.