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  • Депутат Свищев поддержал проведение матча с Венгрией: «Но не стоит забывать, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА. Лучше тихонечко договориться»
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Депутат Свищев поддержал проведение матча с Венгрией: «Но не стоит забывать, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА. Лучше тихонечко договориться»

Дмитрий Свищев прокомментировал идею о проведении матча с Венгрией.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборные России и Венгрии могут встретиться в 2026 году: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств».

«Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии по футболу! Тем более что венгерский премьер-министр Виктор Орбан является независимым лидером в Европе, хоть и не все решает в спорте.

При этом не стоит забывать о том, что коллеги из Украины могут пожаловаться в ФИФА и УЕФА, требуя отменить игру. Поэтому я бы на месте РФС не поднимал лишнюю шумиху. Лучше тихонечко договориться, подписать бумаги и объявить об предстоящих встречах тогда, когда уже невозможно будет их отменить. Сколько ведь было уже анонсированных матчей, которые в итоге не состоялись», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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