Зиркзе не намерен покидать «МЮ» зимой. Он считает себя «форвардом номер один» (Флориан Плеттенберг)

Джошуа Зиркзе не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».

«Мне сообщили, что Зиркзе не намерен уходить из «МЮ » зимой. 23-летний футболист верит в свои способности, хочет закрепиться и считает себя форвардом номер один.

Слухи о его намерении покинуть клуб – фэйк, как утверждают источники», – сообщил журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В этом сезоне нидерландец провел 8 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .