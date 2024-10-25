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Зиркзе не намерен покидать «МЮ» зимой. Он считает себя «форвардом номер один» (Флориан Плеттенберг)

Джошуа Зиркзе не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».

«Мне сообщили, что Зиркзе не намерен уходить из «МЮ» зимой. 23-летний футболист верит в свои способности, хочет закрепиться и считает себя форвардом номер один.

Слухи о его намерении покинуть клуб – фэйк, как утверждают источники», – сообщил журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В этом сезоне нидерландец провел 8 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoДжошуа Зиркзе
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