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«Ювентусу» интересны Зиркзе из «МЮ» и Коло-Муани из «ПСЖ»

«Ювентус» рассчитывает усилить нападение ближайшей зимой.

Tuttosport сообщает, что одной из целей туринцев может стать Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Если при новом тренере нидерландец, приобретенный летом у «Болоньи», не начнет играть регулярно, есть вероятность его ухода во избежание существенного снижения стоимости.

Также руководство «бьянконери» обдумывает вариант с арендой Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ».

В число кандидатов включены Арно Калимуэндо («Ренн») и Лоренцо Лукка («Удинезе»), однако в их случае потребуется более сложная трансферная схема – с рассрочкой.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
logoРенн
logoПСЖ
logoУдинезе
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoРандаль Коло-Муани
logoАрно Калимуэндо
logoДжошуа Зиркзе
logoЛоренцо Лукка
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