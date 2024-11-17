«Ювентусу» интересны Зиркзе из «МЮ» и Коло-Муани из «ПСЖ»

«Ювентус» рассчитывает усилить нападение ближайшей зимой.

Tuttosport сообщает, что одной из целей туринцев может стать Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед ». Если при новом тренере нидерландец, приобретенный летом у «Болоньи», не начнет играть регулярно, есть вероятность его ухода во избежание существенного снижения стоимости.

Также руководство «бьянконери» обдумывает вариант с арендой Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ ».

В число кандидатов включены Арно Калимуэндо («Ренн ») и Лоренцо Лукка («Удинезе»), однако в их случае потребуется более сложная трансферная схема – с рассрочкой.