«Ювентусу» интересны Зиркзе из «МЮ» и Коло-Муани из «ПСЖ»
«Ювентус» рассчитывает усилить нападение ближайшей зимой.
Tuttosport сообщает, что одной из целей туринцев может стать Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед». Если при новом тренере нидерландец, приобретенный летом у «Болоньи», не начнет играть регулярно, есть вероятность его ухода во избежание существенного снижения стоимости.
Также руководство «бьянконери» обдумывает вариант с арендой Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ».
В число кандидатов включены Арно Калимуэндо («Ренн») и Лоренцо Лукка («Удинезе»), однако в их случае потребуется более сложная трансферная схема – с рассрочкой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
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