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Черчесов о «Зените»: «Я тренировал «Ференцварош», который 5 раз подряд становился чемпионом, и знаю, с какими вопросами сталкивается Семак. Им нужна внутренняя перезагрузка»

Станислав Черчесов высказался о спаде в результатах «Зенита».

Петербургский клуб завершил осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. «Краснодар» опережает действующих чемпионов России за счет победы в очной встрече. 

– Многие считают, что игроки «Зенита» наелись и устали выигрывать.

– Я сам недавно тренировал команду, которая пять раз подряд становилась чемпионом, – «Ференцварош». Поэтому я прекрасно понимаю, с какими вопросами сейчас сталкивается Семак. Надо сказать, что эти вопросы не всегда бывают простыми.

Дай бог, чтобы зимняя пауза им помогла осмыслить какие-то вещи. Им нужна перезагрузка, причем даже не трансферная, а внутренняя. Хотя свежая кровь всегда нужна, но, чтобы усилить такой клуб, как «Зенит», действительно надо постараться. Иногда, отпуская игроков, ты тоже становишься сильнее. Футболистов надо постоянно зажигать. Убежден, Семак на все эти вопросы обратит внимание, – сказал главный тренер сборной Казахстана

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСтанислав Черчесов
logoЗенит
logoSports – Казахстан
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoсборная Казахстана по футболу
logoЧемпионат.com
logoФеренцварош
logoвысшая лига Венгрия
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