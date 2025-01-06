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Кафанов о бандитизме 90-х: «Романтики точно не было. Это время, когда либо ты, либо тебя. Работы не было, содержать семью было не на что»

Виталий Кафанов рассказал, что ему приходилось общаться с бандитами в 90‑е годы.

– Из всех команд, за которые вы выступали, выделяется «Уралмаш». Екатеринбург 90‑х – криминальное место. Сталкивались с бандитами?

– Были знакомы с некоторыми из этих ребят, это такие же спортсмены, как и мы. Просто было время такое, когда не было работы, содержать семью было не на что, и многие искали выход из этой ситуации. Они любили футбол, любили нашу команду. И сам не знаю, если бы не было работы, как бы я поступил на их месте.

– Часто объясняли людям, что вы футболист?

– Несмотря на то, что время было непростое, мы на себе никогда не ощущали угроз с чьей‑либо стороны.

– На свою сторону вас пытались перетянуть?

– Когда собрался уезжать в Казахстан, ребята пожелали удачи, но сказали, что если вдруг понадобится какая‑то работа, не связанная с криминалом, могу всегда рассчитывать на них.

– Сегодня тот период пытаются романтизировать в фильмах.

– Романтики там точно не было. Это время, когда либо ты, либо тебя. У людей просто не было выбора, каждый отстаивал свои дом, улицу, район, интересы, и этот путь нужно было пройти.

– Люди были честнее, чем сегодня?

– Они были хорошими спортсменами, которые многого добились в жизни. Не видел в них ничего непорядочного, потому что мы разговаривали как спортсмены, на одном языке. Из тех, кого знал, не все дожили до сегодняшнего дня.

– Слово ценилось больше?

– Это точно, – сказал тренер вратарей сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВиталий Кафанов
logoУрал
logoМатч ТВ
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