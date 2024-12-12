Экс-жена Сафонова о суде по алиментам: «Матвей Евгеньевич не знал правил судопроизводства. Встречное исковое заявление не подавал, во 2-й инстанции нельзя просить рассмотреть новые требования»

Экс-супруга Матвея Сафонова высказалась о судебных тяжбах с вратарем «ПСЖ».

Ранее суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов, голкипер «ПСЖ» и сборной России будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери. В среду адвокат футболиста Андрей Крючков заявил, что Сафонов оспорит решение кассационного суда по делу об алиментах в Верховном суде РФ.

Также стало известно, что футболист инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка.

«Матвей Евгеньевич Сафонов не знал правил судопроизводства. В деле о взыскании алиментов встречное исковое заявление Сафонов не подавал. Суд рассматривает только заявленные истцом требования. Во второй инстанции нельзя просить рассмотреть новые требования, которые не были заявлены в суде первой инстанции.

Такие правила. Поэтому обжалование Сафоновым решения суда о взыскании алиментов было юридически заведомо бесперспективно. Кроме того, доводы жалоб Сафонова о том, что суд не учел специфику особенностей профессии футболиста, находятся за рамками закона. Для закона все должники равны независимо от профессий. Футболисты должны оплачивать алименты на общих основаниях, на одного ребенка – 1/4 часть заработка. Футболистам не надо спорить с законом. Планы на обжалование не освобождают Сафонова от обязанности исполнить вступившее в законную силу решение Никулинского районного суда о взыскании алиментов.

Согласно СК РФ виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента. Неустойка за один день неуплаты алиментов составляет 1/10 процента, за 10 дней – 1%, за 100 дней – 10%, за 1000 дней – 100%… Денежные средства сумм неустойки, как и алименты, являются собственностью ребенка», – сказала бывшая супруга Матвея Сафонова Анастасия.

Экс-жена Сафонова о выигранном деле по алиментам: «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России»