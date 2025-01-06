Ловчев не верит в чемпионство «Спартака»: «Не хватает в защите, надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи. «Зенит» все-таки сильнее»
Евгений Ловчев считает, что «Спартак» не станет чемпионом в текущем сезоне Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Если сегодня говорить, будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки «Зенит» сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи.
Заметьте, ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, «Динамо» Махачкала, «Факел», «Спартак» справиться не может, потому что не знает как», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной СССР.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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