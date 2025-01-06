Ловчев не верит в чемпионство «Спартака»: «Не хватает в защите, надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи. «Зенит» все-таки сильнее»

Евгений Ловчев считает, что «Спартак» не станет чемпионом в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита » на 2 очка.

«Если сегодня говорить, будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки «Зенит» сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи.

Заметьте, ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, «Динамо» Махачкала, «Факел», «Спартак» справиться не может, потому что не знает как», – сказал экс-игрок «Спартака » и сборной СССР.