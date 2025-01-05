Павлюченко об РПЛ: «Шансы на титул у «Спартака» большие, надеюсь. Они с «Зенитом» и «Краснодаром» – главные претенденты»

Роман Павлюченко назвал претендентов на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

«У «Спартака » есть баланс в составе. Может, усиления и нужны – это решат руководство и тренерский штаб. Но нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав «Спартака» сохранится, результат будет хороший.

На сегодняшний кажется, что «Спартак» действительно может бороться на чемпионство. «Зенит », «Краснодар » и «Спартак» – главные претенденты. «Локомотив » нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, «Динамо» – темная лошадка.

Надеюсь, что шансы на титул у «Спартака» действительно большие», – сказал бывший нападающий красно-белых.

После 18 матчей Мир РПЛ «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» и «Зенита» (по 39) на 2 очка. «Динамо» идет 4-м с 35 очками, столько же у «Локомотива» на 5-м месте. ЦСКА занимает 6-е место, набрав 31 очко.