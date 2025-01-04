«Реал» не проигрывает 6 матчей подряд. У мадридцев 5 побед и ничья на отрезке
«Реал» продлил серию без поражений до 6 матчей.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Мадридцы уступали 0:1 до 85-й минуты матча и играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Винисиуса Жуниора.
В 6 последних матчах во всех турнирах «Реал» одержал 5 побед и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3).
Последнее поражение мадридцы потерпели 4 декабря в матче с «Атлетиком» (1:2).
Далее «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в Кубке Испании. Матч пройдет 9 января.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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