«Реал» не проигрывает 6 матчей подряд. У мадридцев 5 побед и ничья на отрезке

«Реал» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Мадридцы уступали 0:1 до 85-й минуты матча и играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Винисиуса Жуниора.

В 6 последних матчах во всех турнирах «Реал» одержал 5 побед и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3).

Последнее поражение мадридцы потерпели 4 декабря в матче с «Атлетиком» (1:2).

Далее «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в Кубке Испании. Матч пройдет 9 января.