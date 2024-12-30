  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»
6

Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»

Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах текущей Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Реал» стал победителем турнира, обыграв в финале «Боруссию» со счетом 2:0.

«Победа не бывает легкой, но в «Реале» добиться ее немного проще, чем в других клубах.

В Лиге чемпионов цель каждого – выйти в финал. Пока что наш путь был нелегким, но есть еще два матча, чтобы пройти квалификацию, а там посмотрим.

Пока «Ливерпуль» выступает хорошо, но нужно быть готовым именно в марте и апреле», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

Анчелотти о слухах про уход в «Рому»: «Счастлив в «Реале» и хочу оставаться здесь как можно дольше. Я привязан к «Роме», но между словами и делами – целое море»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Corriere dello Sport
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о ВАР: «Помог судьям, в отношениях с игроками стало больше уважения. Если решение субъективно, как с пенальти, дискуссии будут всегда»
8сегодня, 13:17
Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»
4сегодня, 11:12
Криштиану Роналду: «Анчелотти – ключ к успехам «Реала». Он знает, как работать с игроками. Обилие трофеев в последние годы – это не совпадение»
1128 декабря, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе – лучший футболист «Реала» в декабре. Форвард набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах
513 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Станковича все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? Мостовой сказал: «Ребят, подождите». Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился»
1943 минуты назад
Черданцев о «Зените»: «Складывается впечатление, что перебор качественных футболистов идет во вред. У Семака столько нападающих, что невозможно найти всем место на поле»
953 минуты назад
Забивал ли Криштиану в Boxing Day? А кто лучший бомбардир в истории этого дня?
58 минут назадСпецпроект
Линекер о Тренте: «Величайшие уезжают в «Реал» или «Барсу», какой бы АПЛ ни была сильной и богатой. Там будут боготворить его пасы, а не критиковать игру в защите, как мы»
76сегодня, 14:46
«Милан» обращался к Сарри до назначения Консейсау. Экс-тренер «Лацио» отказал (Альфредо Педулла)
7сегодня, 14:45
Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол по зрелищности не менее интересен, чем мужской. С «Крыльями» девчонки рубились так, будто от матча зависела жизнь человека»
33сегодня, 14:29
Тренер «Аркадага» Байрамов признан лучшим в 2024-м в Туркменистане, клуб получил приз за «честную игру». Основанная Гурбангулы Бердымухамедовым команда ни разу не проиграла внутри страны
11сегодня, 14:21
Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
74сегодня, 14:10
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
499сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Бетис» ведет переговоры с «МЮ» об аренде Антони. Клубы могут разделить зарплату футболиста
13 минут назад
«Олимпиакос» и Виллиан расторгли контракт. 36-летний бразилец стал свободным агентом
328 минут назад
Безрукову подарили пустой кошелек на вечеринке «Рубина» – хавбека штрафовали на 100 000 рублей за шутку про «денежки». Фамейе дали маску Черной пантеры, Нигматуллину – сухарики
654 минуты назад
Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола
4сегодня, 14:57Фото
Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа
6сегодня, 14:39Фото
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)
9сегодня, 14:16
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 14:05
«Ипсвич» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:57
«Зенит» возьмет 7-е чемпионство подряд, надеюсь. Мое сердце с этим клубом, очередной трофей очень бы обрадовал». Текке об РПЛ
4сегодня, 13:58
Де Брюйне о кризисе «Ман Сити»: «Первые недели все было хорошо, но некоторые играли слишком много. Надеюсь, после Нового года травмированные вернутся, и мы войдем в ритм»
3сегодня, 13:55
Рекомендуем