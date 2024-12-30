Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»

Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах текущей Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Реал» стал победителем турнира, обыграв в финале «Боруссию» со счетом 2:0.

«Победа не бывает легкой, но в «Реале » добиться ее немного проще, чем в других клубах.

В Лиге чемпионов цель каждого – выйти в финал. Пока что наш путь был нелегким, но есть еще два матча, чтобы пройти квалификацию, а там посмотрим.

Пока «Ливерпуль » выступает хорошо, но нужно быть готовым именно в марте и апреле», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти .

Анчелотти о слухах про уход в «Рому»: «Счастлив в «Реале» и хочу оставаться здесь как можно дольше. Я привязан к «Роме», но между словами и делами – целое море»