Карло Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» имеют равные шансы побороться с «Реалом» за победу в Ла Лиге»

Карло Анчелотти оценил соперников «Реала» в гонке за титул Ла Лиги.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Атлетико» – 41 балл в 18 матчах. «Реал» идет на второй позиции (40 очков, 18 матчей), «Барселона» – третьей (38 баллов, 19 игр).

– Какую команду вы считаете наиболее сильным соперником в борьбе за титул Ла Лиги – «Атлетико» или «Барселону»?

– Это два одинаковых соперника для нас. То, что произошло с «Реалом » в ноябре, произошло с «Барселоной» в декабре.

У всех бывают спады, но затем вы вновь возвращаетесь в борьбу.

«Барселона » и «Атлетико » имеют равные шансы побороться с нами за победу в Ла Лиге, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти .