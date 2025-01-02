Карло Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» имеют равные шансы побороться с «Реалом» за победу в Ла Лиге»
Карло Анчелотти оценил соперников «Реала» в гонке за титул Ла Лиги.
На данный момент в турнирной таблице лидирует «Атлетико» – 41 балл в 18 матчах. «Реал» идет на второй позиции (40 очков, 18 матчей), «Барселона» – третьей (38 баллов, 19 игр).
– Какую команду вы считаете наиболее сильным соперником в борьбе за титул Ла Лиги – «Атлетико» или «Барселону»?
– Это два одинаковых соперника для нас. То, что произошло с «Реалом» в ноябре, произошло с «Барселоной» в декабре.
У всех бывают спады, но затем вы вновь возвращаетесь в борьбу.
«Барселона» и «Атлетико» имеют равные шансы побороться с нами за победу в Ла Лиге, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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