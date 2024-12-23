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«Монца» уволила Несту. Боккетти может возглавить клуб с последнего места Серии А

«Монца» уволила Алессандро Несту, его может сменить Сальваторе Боккетти.

Клуб официально объявил об увольнении бывшего защитника «Милана» с поста главного тренера.

По данным La Gazzetta dello Sport, Несту может сменить бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны».

«Монца» занимает последнее место в Серии А, набрав 10 очков за 17 матчей.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Монцы»
logoМонца
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logoАлессандро Неста
logoсерия А Италия
logoСальваторе Боккетти
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