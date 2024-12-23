«Монца» уволила Несту. Боккетти может возглавить клуб с последнего места Серии А
«Монца» уволила Алессандро Несту, его может сменить Сальваторе Боккетти.
Клуб официально объявил об увольнении бывшего защитника «Милана» с поста главного тренера.
По данным La Gazzetta dello Sport, Несту может сменить бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны».
«Монца» занимает последнее место в Серии А, набрав 10 очков за 17 матчей.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Монцы»
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