«Монца» уволила Несту. Боккетти может возглавить клуб с последнего места Серии А

«Монца» уволила Алессандро Несту, его может сменить Сальваторе Боккетти.

Клуб официально объявил об увольнении бывшего защитника «Милана» с поста главного тренера.

По данным La Gazzetta dello Sport, Несту может сменить бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти . В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны».

«Монца » занимает последнее место в Серии А, набрав 10 очков за 17 матчей.