Боккетти о переходе Соболева в «Зенит»: «Никогда бы так не поступил – не смог бы уехать из «Спартака», чтобы играть за конкурента. Сделал бы все, чтобы моя команда была сильнее»
Сальваторе Боккетти высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».
– Самый громкий трансфер лета – переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Как вы его восприняли?
– Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам.
При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти – вперед, иначе сделаешь хуже всем», – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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