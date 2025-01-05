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Консейсау перед финалом Суперкубка с «Интером»: «Игроки «Милана» должны быть мужчинами и брать на себя ответственность. Нужны амбиции и жажда победы»

Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от финала Суперкубка Италии с «Интером».

Миланские клубы разыграют трофей 6 января в Катаре.

«Мы играем против великолепной команды, которая уже давно вместе: нам нужно смотреть на себя. Это будет трудно, но среди этих трудностей мы должны быть мужчинами и брать на себя ответственность.

Леаy? Нам придется оценить [его состояние], сегодня во второй половине дня у нас тренировка. Посмотрим завтра. У нас есть топ-игроки, но я не ищу оправданий: мы сделаем все возможное.

Я уважаю все команды, за которые играл: у меня есть чувства к своим игрокам. Я очень хочу как можно лучше подготовить игру ребят. Нашей основой должны быть амбиции и жажда победы», – заявил главный тренер «Милана».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoСуперкубок Италии
logoМилан
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoСержиу Консейсау
logoРафаэл Леау
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