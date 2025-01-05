Консейсау перед финалом Суперкубка с «Интером»: «Игроки «Милана» должны быть мужчинами и брать на себя ответственность. Нужны амбиции и жажда победы»
Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от финала Суперкубка Италии с «Интером».
Миланские клубы разыграют трофей 6 января в Катаре.
«Мы играем против великолепной команды, которая уже давно вместе: нам нужно смотреть на себя. Это будет трудно, но среди этих трудностей мы должны быть мужчинами и брать на себя ответственность.
Леаy? Нам придется оценить [его состояние], сегодня во второй половине дня у нас тренировка. Посмотрим завтра. У нас есть топ-игроки, но я не ищу оправданий: мы сделаем все возможное.
Я уважаю все команды, за которые играл: у меня есть чувства к своим игрокам. Я очень хочу как можно лучше подготовить игру ребят. Нашей основой должны быть амбиции и жажда победы», – заявил главный тренер «Милана».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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