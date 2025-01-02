«Интер» в 4-й раз подряд сыграет в финале Суперкубка Италии – против «Милана» или «Юве». Команда Индзаги брала трофей все 3 раза
«Интер» в 4-й раз подряд сыграет в финале Суперкубка Италии.
Команда Симоне Индзаги вышла в финал, обыграв «Аталанту» (2:0) в полуфинале турнира. Ее соперник по финалу выяснится в завтрашнем матче «Милана» и «Ювентуса».
Стоит отметить, что «нерадзурри» выиграли 3 последних финала Суперкубка – в 2021, 2022 и 2023 году.
В этом году финал пройдет 6 января на Kingdom Arena в Саудовской Аравии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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