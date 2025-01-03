Победитель Суперкубка Италии получит 8 млн евро, финалист – 5 млн. По 3,6 млн получат оба победителя полуфиналов, по 1,6 млн заплатят проигравшим
Победитель Суперкубка Италии получит 8 млн евро.
Сегодня «Интер» вышел в финал турнира, обыграв «Аталанту» (2:0) в полуфинальном матче. Второй претендент на приз выяснится в завтрашнем матче «Милана» и «Ювентуса».
Две проигравшие в полуфинале команды получат по 1,6 млн евро, а «нерадзурри» и победитель второй пары – по 3,6 млн евро.
По данным La Gazzetta dello Sport, в дополнение к этой сумме команда, проигравшая в финале, получит призовые в размере 5 млн евро.
Победитель Суперкубка Италии 2025 года получит дополнительный денежный приз в размере 8 млн евро.
Финал турнира пройдет 6 января на Kingdom Arena в Саудовской Аравии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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