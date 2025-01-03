Победитель Суперкубка Италии получит 8 млн евро, финалист – 5 млн. По 3,6 млн получат оба победителя полуфиналов, по 1,6 млн заплатят проигравшим

Победитель Суперкубка Италии получит 8 млн евро.

Сегодня «Интер » вышел в финал турнира, обыграв «Аталанту» (2:0) в полуфинальном матче. Второй претендент на приз выяснится в завтрашнем матче «Милана » и «Ювентуса ».

Две проигравшие в полуфинале команды получат по 1,6 млн евро, а «нерадзурри» и победитель второй пары – по 3,6 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, в дополнение к этой сумме команда, проигравшая в финале, получит призовые в размере 5 млн евро.

Победитель Суперкубка Италии 2025 года получит дополнительный денежный приз в размере 8 млн евро.

Финал турнира пройдет 6 января на Kingdom Arena в Саудовской Аравии.