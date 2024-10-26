Роберто Карлос о расизме в адрес Винисиуса: «Мы оправдываем то, что нужно выводить из себя лучших игроков. Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше»
Бразильского форварда «Реала» оскорбляли на расовой почве на стадионах в Испании.
– Хотели бы вы, чтобы Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший футболист года в понедельник?
– Мы немного подождем, но, учитывая сезон, который провел Винисиус, есть все шансы, что он выиграет этот важный трофей.
– Роберто, вопрос расизма снова в центре внимания. Ты сказал мне, что иногда трудно смириться со всем, что тебе говорят.
– Я пережил ситуации и похуже, чем нынешние игроки, но вы находитесь в самом пекле игры, здесь бывает всякое.
Думаю, чем скорее мы покончим со всеми этими проблемами на поле и вне его, тем лучше. Футбол – это шоу, нужно веселиться и получать удовольствие.
– У вас нет ощущения, что мы сделали шаг назад в этом плане?
– Просто мы всегда оправдываем то, что нужно выводить из себя лучших игроков. Поэтому нужно быть очень сильным психологически, чтобы выдержать давление, – сказал бывший игрок «Реала» Роберто Карлос.
«Реал» обвинил Ла Лигу в том, что крики «Винисиус – обезьяна», «Сдохни, Куртуа!» и нож фаната «Атлетико» не попали в отчет о дерби для правоохранительных органов
Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»
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