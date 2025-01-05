Широков не верит в возвращение России на международную арену в 2025-м: «Самый оптимистичный прогноз — 2026 год»
Роман Широков высказался о возможном возвращении России на международную арену.
«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Уже время пришло, но в 2025-м точно нет.
Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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