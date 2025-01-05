Закария перед «ПСЖ»: «Знаю, что трофея в «Монако» ждут с 2017 года. Сделаем все, чтобы выиграть Суперкубок»

Капитан «Монако» Денис Закария высказался в преддверии матча с «ПСЖ».

Игра за Суперкубок Франции пройдет сегодня в Катаре.

«Мы хорошо подготовились, у нас было время проанализировать игру соперника. К тому же мы недавно встречались с «ПСЖ » (2:4) в рамках чемпионата. Нужно будет отстаивать свои игровые принципы на поле, чтобы завоевать этот титул.

Мы достойно выступили в той встрече, но, конечно же, нам предстоит уделить больше внимания концентрации, так как в этом аспекте, к сожалению, были упущения. В том, что касается игры в обороне, мы также могли сыграть лучше. В воскресенье нас ждет новая встреча, мы проанализировали ошибки и сделаем все, чтобы добиться победы и вернуться домой с трофеем.

Лично для меня Суперкубок – это действительно шанс завоевать трофей. Однако куда важнее, что и для клуба это также возможность пополнить трофейную комнату новым кубком. Это финал, а в финале важна только победа, поэтому сделаем все, чтобы одержать верх.

Знаю, что трофея в «Монако » ждут с тех пор, как команда завоевала чемпионский титул [в 2017 году]. Мы сосредоточены на этой встрече и хотим завоевать кубок», – сказал Закария .