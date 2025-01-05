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Романцев о результативности Угальде: «После критики не поплыл и заткнул скептиков за пояс. Значит, наш человек — спартаковский»

Олег Романцев оценил прогресс Манфреда Угальде.

Форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров сезона Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 матчах.

«Продолжит Угальде забивать — буду называть лидером. Перестанет — повременю. А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит, наш человек, спартаковский! 

Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях. Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» — классика! А его перевод в центр атаки — своевременная и важная тренерская находка», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
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