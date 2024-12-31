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Угальде интересен одному из клубов РПЛ. «Спартак» не намерен продавать форварда конкурентам по лиге («Матч ТВ»)

Манфред Угальде интересен одному из российских клубов.

По информации «Матч ТВ», предметный интерес к нападающему «Спартака» проявляет один из клубов Мир РПЛ. Однако красно-белые не рассматривают вариант с продажей футболиста кому‑либо в России.

Костариканец лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Премьер-лиги, на его счету 15 голов в 18 матчах. Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь

«Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой (Себастьен Дени)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
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