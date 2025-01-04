Бублик о зарплатах футболистов: «Если вы так переживаете – не заполняйте трибуны! На «Зенит» приходит по 60 тысяч человек. Люди сами приносят им деньги»

Александр Бублик высказался о доходах спортсменов.

Казахстанский теннисист, ранее выступавший за Россию, является 33‑й ракеткой мирового рейтинга. За карьеру он заработал более 7,5 миллионов долларов призовых.

– Есть много людей, которые прочитают это и скажут, что футболисты и теннисисты, например, получают огромные деньги за то, что просто играют и занимаются спортом. Что им можно ответить?

– Попробуйте поиграть так, как играем мы. Пройдите путь от мальчика двух‑трех лет, который приходит в любой вид спорта и становится кем‑то.

Ты привел пример футбола. Здесь, наверное, можно сказать, что футболисты в каких‑то лигах получают несоразмерно много в сравнении с их уровнем игры. Это факт. Но если вы так переживаете за зарплаты футболистов – не заполняйте трибуны стадионов! Я смотрю на ту же арену «Зенита »: она заполнена, приходит по 60 тысяч человек. Люди же сами приносят им деньги. В таком случае нужно ругать не спортсменов, а руководство (клубов).

– Нужно разбираться в самой системе.

– Да, но зачем в ней разбираться, если теннисисты, футболисты или баскетболисты работают за эти деньги? Что тут считать? Отдавайте ребенка туда, старайтесь, чтобы он добился чего‑то и получал такие же зарплаты, – сказал Бублик .