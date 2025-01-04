Бублик о зарплатах футболистов: «Если вы так переживаете – не заполняйте трибуны! На «Зенит» приходит по 60 тысяч человек. Люди сами приносят им деньги»
Казахстанский теннисист, ранее выступавший за Россию, является 33‑й ракеткой мирового рейтинга. За карьеру он заработал более 7,5 миллионов долларов призовых.
– Есть много людей, которые прочитают это и скажут, что футболисты и теннисисты, например, получают огромные деньги за то, что просто играют и занимаются спортом. Что им можно ответить?
– Попробуйте поиграть так, как играем мы. Пройдите путь от мальчика двух‑трех лет, который приходит в любой вид спорта и становится кем‑то.
Ты привел пример футбола. Здесь, наверное, можно сказать, что футболисты в каких‑то лигах получают несоразмерно много в сравнении с их уровнем игры. Это факт. Но если вы так переживаете за зарплаты футболистов – не заполняйте трибуны стадионов! Я смотрю на ту же арену «Зенита»: она заполнена, приходит по 60 тысяч человек. Люди же сами приносят им деньги. В таком случае нужно ругать не спортсменов, а руководство (клубов).
– Нужно разбираться в самой системе.
– Да, но зачем в ней разбираться, если теннисисты, футболисты или баскетболисты работают за эти деньги? Что тут считать? Отдавайте ребенка туда, старайтесь, чтобы он добился чего‑то и получал такие же зарплаты, – сказал Бублик.
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