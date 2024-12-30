«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» о покупке Гастона Мартирены.
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов долларов за 100% прав на 24-летнего защитника. Отмечается, что аргентинцы запросили большую сумму с другой формой оплаты.
«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену, а также должен будет выплатить 1,4 млн долларов «Ливерпулю Монтевидео», за который уругвайский защитник выступал ранее.
Поэтому вместо 9 миллионов долларов клуб получил бы только 4,9 млн, сообщает журналист Леандро Адонио Белли.
В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартирена провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Леандро Белли
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