«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока

«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» о покупке Гастона Мартирены.

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов долларов за 100% прав на 24-летнего защитника. Отмечается, что аргентинцы запросили большую сумму с другой формой оплаты.

«Расинг » владеет только 70% прав на Мартирену , а также должен будет выплатить 1,4 млн долларов «Ливерпулю Монтевидео », за который уругвайский защитник выступал ранее.

Поэтому вместо 9 миллионов долларов клуб получил бы только 4,9 млн, сообщает журналист Леандро Адонио Белли.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартирена провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.