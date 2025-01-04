Мареска об 1:1 с «Пэлас»: «Челси» сделал достаточно для победы. Нужно улучшать реализацию, хотя мы и одни из лучших по количеству забитых голов»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Кристал Пэлас».

Матч 20-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 1:1.

«Мы сделали достаточно для победы в сегодняшнем матче. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы добиться победы, но нам нужно поправить реализацию. К сожалению, в концовке мы пропустили, но в целом, я думаю, мы сделали достаточно для победы.

2-3 недели назад говорили, что мы боремся за титул. Мы знали, что «Ньюкасл» и «Вилла» будут участвовать в гонке, «Сити» тоже. Для меня сейчас главное не таблица, а то, как мы можем улучшить ситуацию.

Важно создавать моменты, потому что это означает, что мы все делаем правильно, но эти моменты нужно еще и использовать. Мы стараемся повышать интенсивность тренировок в течение недели, когда готовимся к игре, даже если она и так уже на пределе. Нам нужно улучшить реализацию, даже несмотря на то, что на данный момент мы являемся одной из лучших команд по количеству забитых мячей.

Иногда нападающий реализует все свои моменты, а иногда нет. Сегодня [у Джексона ] было два или три отличных момента, а это означает, что он вовлечен в игру и готов забивать. Надеюсь, в следующий раз ему повезет больше», – сказал Мареска .