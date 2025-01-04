«Челси» не побеждает в АПЛ 4 матча подряд – 2 ничьих, 2 поражения. Команда Марески идет 4-й

«Челси» продлил серию матчей без побед в АПЛ.

Команда Энцо Марески сыграла вничью с «Кристал Пэлас » в 20-м туре чемпионата Англии – 1:1.

«Синие» не выиграли ни одного из четырех последних матчей. На этом отрезке они потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

«Челси » занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре команда встретится с «Борнмутом».