«Челси» не побеждает в АПЛ 4 матча подряд – 2 ничьих, 2 поражения. Команда Марески идет 4-й
«Челси» продлил серию матчей без побед в АПЛ.
Команда Энцо Марески сыграла вничью с «Кристал Пэлас» в 20-м туре чемпионата Англии – 1:1.
«Синие» не выиграли ни одного из четырех последних матчей. На этом отрезке они потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре команда встретится с «Борнмутом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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