Холанд забил 6 мячей в 4 матчах против «МЮ» в АПЛ. Норвежец котируется самым вероятным автором гола в предстоящей игре

Букмекеры считают, что Эрлинг Холанд забьет «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» считается самым вероятным автором гола в матче с коэффициентом 1.70. Вторым котируется Фил Фоден (2.60), третьим – Кевин де Брюйне (3.50).

Норвежец забил 6 мячей и отдал 3 ассиста в 4 матчах против «МЮ» в АПЛ. В Премьер-лиге Холанд чаще отличался только в играх против «Вулверхэмптона» (8) и «Вест Хэма» (7).

Манчестерское дерби пройдет 15 декабря. Начало – в 19:30 мск.

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