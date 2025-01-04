Халк сыграл свадьбу с племянницей своей бывшей жены, с которой был в браке 12 лет

Халк сыграл свадьбу с племянницей своей бывшей жены.

Об этом пара сообщила в соцсетях, выложив фото с церемонии в храме. Бразилец взял в жены Камилу Анжело – 34-летнюю племянницу своей бывшей супруги Ирен, с которой он был в браке 12 лет.

Стоит отметить, что официально пара узаконила отношения еще в 2020-м – тогда бразилец играл в Китае, и брак предоставил девушке визу. Но торжественную церемонию они организовали только сейчас.

В России Халк известен по выступлениям за «Зенит» (2012-2016).

Фото: соцсети Халка