Халк сыграл свадьбу с племянницей своей бывшей жены, с которой был в браке 12 лет
Халк сыграл свадьбу с племянницей своей бывшей жены.
Об этом пара сообщила в соцсетях, выложив фото с церемонии в храме. Бразилец взял в жены Камилу Анжело – 34-летнюю племянницу своей бывшей супруги Ирен, с которой он был в браке 12 лет.
Стоит отметить, что официально пара узаконила отношения еще в 2020-м – тогда бразилец играл в Китае, и брак предоставил девушке визу. Но торжественную церемонию они организовали только сейчас.
В России Халк известен по выступлениям за «Зенит» (2012-2016).
Фото: соцсети Халка
Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Халка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем