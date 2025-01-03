Кержаков о приходе Халка и Витцеля в «Зенит»: «Интеграция двух дорогих игроков, которых мы не знали, нарушила баланс. Понимали, что к ним другое отношение. Что-то надломилось»

Александр Кержаков вспомнил события 2012 года в «Зените».

В 2012 году «Зенит» купил Халка и Акселя Витцеля, после чего Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба. В выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна отмечается, что бывший полузащитник «Зенита» хотел повышения зарплаты с 2,5 млн евро до 5 млн. В 2013 году сине-бело-голубые продали Денисова в «Анжи».

– Тот скандал [с Денисовым] сильно обрубил «Зенит»?

– Не конфликт обрубил. Пришли Халк и Витцель, это были игроки с другими качествами, нежели те, что требовались тому «Зениту». Халк мог бы легко вписаться, а Аксель – очень качественный футболист – чуть-чуть затягивал. Все, что у нас проходило до этого, все начало меняться. Когда играли Зырянов, Широков и Денисов, мы понимали, что будет быстрая передача вперед. С Халком бы это проходило. С Витцелем мы больше на позиционные атаки переходили. Халку было попроще, а мне было чуть сложновато.

– В сознании многих конфликт был в деньгах. А ты говоришь про футбольный конфликт.

– Не конфликт, просто пришли два очень дорогих футболиста, которые должны играть. Ты их начинаешь интегрировать в состав, а они не проходили предсезонку, мы их не знаем. Это все нарушило баланс, который был у нас на поле. Нарушился футбольный рисунок игры, мне приходилось подстраиваться. Это нормально, но это уже было не то.

Если бы взяли одного Халка, я думаю, много бы не поменялось. Он был больше в завершении, на индивидуальных качествах. История прошла бы менее заметно, если бы Халк был один. Да и конфликт был не такой ужасный, как его преподносят.

Не было гнилых яблок, о которых говорят.

Все равно были конфликты. Мы же помним, как Халк не пожал руку Спаллетти. У нас такого никогда не было. И когда тебя за это не штрафуют, говорят: «Мне нравится, когда футболисты так выражают свое недовольство»... Ну мы же понимаем, что к ним немножечко другое отношение. Конечно, что-то надломилось, – сказал экс-форвард «Зенита» в интервью «СБГ Шоу».