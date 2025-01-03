Захарян готов сыграть в Кубке Испании с «Понферрадиной». Хавбек еще не выходил на поле в этом сезоне

Арсен Захарян восстановился после травмы.

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили о готовности российского полузащитника сыграть в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Понферрадины».

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».

Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.