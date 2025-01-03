Салах остается фаворитом гонки бомбардиров в АПЛ. Он опережает Холанда на три мяча
По итогам первого круга АПЛ Мохамед Салах лидирует в гонке бомбардиров с 17 голами. На три меньше забил Эрлинг Холанд, на пять – Александер Исак и Коул Палмер.
После 17-го тура Салах стал лидером и у букмекеров. Отрыв от Холанда сохраняется, но подтянулся Исак с коэффициентом 9.00 вместо 13.00
Как выглядит пятерка лучших бомбардиров АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров (прогноз после первого круга):
1. Мохамед Салах («Ливерпуль», 17 голов) – 1.80
2. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 14) – 2.80
3. Александер Исак («Ньюкасл», 12) – 9.00
4. Коул Палмер («Челси», 12) – 17.00
5. Николас Джексон («Челси», 9) – 40.0
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Опубликовал: Михаил Морозов
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