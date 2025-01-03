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Салах остается фаворитом гонки бомбардиров в АПЛ. Он опережает Холанда на три мяча

По итогам первого круга АПЛ Мохамед Салах лидирует в гонке бомбардиров с 17 голами. На три меньше забил Эрлинг Холанд, на пять – Александер Исак и Коул Палмер.

После 17-го тура Салах стал лидером и у букмекеров. Отрыв от Холанда сохраняется, но подтянулся Исак с коэффициентом 9.00 вместо 13.00

Как выглядит пятерка лучших бомбардиров АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров (прогноз после первого круга):

1. Мохамед Салах («Ливерпуль», 17 голов) – 1.80

2. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 14) – 2.80

3. Александер Исак («Ньюкасл», 12) – 9.00

4. Коул Палмер («Челси», 12) – 17.00

5. Николас Джексон («Челси», 9) – 40.0

Ставочная вики Спортса

Турбулентный «Челси», 10% на вылет «Сити», «МЮ» слишком далек до ЛЧ. Шансы команды после 1-го круга АПЛ

Опубликовал: Михаил Морозов
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoКоул Палмер
Ставки на спорт
logoНиколас Джексон
Ставки на футбол
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
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