Мерсон советует «Арсеналу» подписать Исака: «Я бы разбил ради него копилку. Он лучший из лучших и выведет команду на новый уровень»

Пол Мерсон посоветовал «Арсеналу» купить Александера Исака.

«Если бы я был на месте «Арсенала » и у меня были деньги, я бы купил Исака. Я бы разбил ради него копилку. Он лучший из лучших и выведет «Арсенал» на новый уровень.

Что мне нравится в Жезусе, так это то, что он вернулся в состав и сказал: «На этот раз я собираюсь выходить на поле и забивать голы. Если я хочу остаться в этой команде, мне нужно забивать голы», и он взялся за дело. Гол в ворота «Брентфорда» был классическим замыканием – мы редко видим, как он бьет головой с пяти метров.

Если Жезус сможет продолжать делать то, что он делает, им не придется [приглашать еще одного нападающего]. Но, глядя на общую картину, а также на следующий сезон, я думаю, что если они смогут подписать Исака, которого я считаю лучшим на своей позиции на данный момент, это станет огромным успехом для «Арсенала», – сказал бывший игрок лондонской команды.

«Ньюкасл» оценивает Исака в 150 млн фунтов – столько в АПЛ не платили никогда. Клуб хочет отпугнуть претендентов ценой