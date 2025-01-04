Исак забил в 6 турах АПЛ подряд. Швед котируется самым вероятным автором гола в матче с «Тоттенхэмом»
«Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в 20-м туре АПЛ.
«Ньюкасл» – фаворит за 1.90. На «шпор» предлагается коэффициент 3.60, на ничью – 4.50.
Александер Исак котируется самым вероятным автором гола. Форвард «Ньюкасла» забил в 6 турах подряд. Если голевая серия продлится, сыграет коэффициент 1.80.
Матч пройдет 4 января и начнется в15:30 мск.
Лишь 11 команд без поражений в сезоне. «ПСЖ», «Юве» – а кто еще?
Опубликовала: Венера Кравченко
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