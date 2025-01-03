Френки де Йонг: «Месси всегда был лучшим на тренировках. Никогда не видел такой большой разницы между одним игроком и остальными»
Френки де Йонг высоко отозвался о Лионеле Месси.
«Я никогда не видел такой большой разницы между одним игроком и остальными.
Что бы мы ни делали на тренировках, Месси был лучшим, всегда», – сказал футболист «Барселоны» в интервью Voetbal International.
Месси и де Йонг вместе выступали за «Барсу» в 2019-2021 годах.
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