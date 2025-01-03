Френки де Йонг: «Месси всегда был лучшим на тренировках. Никогда не видел такой большой разницы между одним игроком и остальными»

Френки де Йонг высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Я никогда не видел такой большой разницы между одним игроком и остальными.

Что бы мы ни делали на тренировках, Месси был лучшим, всегда», – сказал футболист «Барселоны» в интервью Voetbal International.

Месси и де Йонг вместе выступали за «Барсу» в 2019-2021 годах.