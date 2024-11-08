У Промеса 3 гола за 3 матча в Дубае: коленом, после дриблинга, теперь – прострел. Как он там?

Освоился во второй лиге ОАЭ.

Квинси Промес забивает в каждом матче за «Дубай Юнайтед» – с октября играет там, подписался на год как свободный агент.

Выезжать из Эмиратов все еще нельзя из-за продолжающегося уголовного дела, приходится развлекаться во второй эмиратской лиге.

Три матча – три мяча! И все разные

В первом матче против клуба «Хатта» Промес забил коленом и помог победить 3:1. Во втором досталось «Аль-Даиду»: гол Промеса после дриблинга, мощным ударом в ближний – и «Дубай» тоже победил. Теперь есть и третий мяч – в ворота «Диббы Эль-Фуджайры» (правда, не помогло – 1:3).

За три игры в новой команде Промес забил трижды – по разу при каждом выходе.

Экс-вратарь «Рубина», «Мордовии» и сборной Молдовы, гендиректор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану сравнивал Промеса с Халком, Данни и Вагнером Лавом в интервью «РБ Спорту»: «Этим ребятам все равно, какой день, какая страна, какие бутсы или погода – они выходят и на высоком уровне делают свою работу».

В прошлом сезоне команда была шестой, но забила больше всех – причем половину (26) положил экс-форвард «Боки Хуниорс» Марсело Торрес – он по-прежнему в «Дубае».

Сейчас «Дубай Юнайтед» идет четвертым, наверх выходят лучшие две команды. Промес может помочь команде зайти в элиту, ему самому по силам стать главным бомбардиром дивизиона. Пока только у пяти футболистов больше мячей, чем у него – и ненамного: трое забили четыре гола, еще двое – пять.

Промес играет, пока его дело затягивается. Его называют супермастером

Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на шесть лет по делу об организации контрабанды наркотиков, еще полтора года футболист получил за нападение на двоюродного брата с ножом. В середине мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае под залог – чтобы он ждал рассмотрения вопроса об экстрадиции в Нидерланды.

Летом закончился контракт со «Спартаком».

Чебану рассказывал Спортсу, что хотел подписать игрока подобного уровня, «чтобы клуб мог доказать талантливым африканцам, что сюда стоит приехать». С Промесом они знакомы давно, а помог сделке Денис Глушаков: «Связался с Дэном, объяснил ситуацию. Попросил помочь, чтобы Квинси вышел на связь. Уже через 20 минут созвонились с ним и на следующий день встретились.

Я сразу почувствовал, что ему интересен футбол. Он хочет играть. Он реально максималист. Потом оказалось, что у него был серьезный оффер, который на три года привязывал его к клубу из Дубая. Из-за сроков контракта он отказался, потому что хочет вернуться на другой уровень. Сейчас мы для него – правильная история, а он для нас – супермастер. Лучший игрок в Эмиратах во всех лигах. Второй – Сердар [Азмун]».

По словам Чебану, зарплата у Промеса – на уровне второй восьмерки РПЛ.

После первого мяча Промеса босс клуба сказал Sport24: «Эмоционально все рады, что Квинси вернулся на поле, забил и обеспечил победу. Мы долго ждали Промеса и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо, как Соболеву, набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня. Промес полностью здоров, и главное – он выдержал все девяносто минут. Мы рады! Мы прошли длинный путь в регистрации Квинси и формировании всей команды, поэтому надо браться за дело. Надеемся на еще большие результаты!»

Следующий матч у Промеса его команды – в конце ноября, в декабре еще три игры. А дальнейшие слушания по его делу пока отложены. По словам пресс-секретаря Апелляционного суда Амстердама Дилан де Хаан, причина – в необходимости заслушать показания еще четырех свидетелей.

Промеса подписал «Юнайтед» из Дубая – 2-я лига ОАЭ. Оставили и путь в «Спартак»

Фото: instagram.com/utdfc_official