Жена Смолова о жизни в частном доме: «С ребенком – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась в «человека с тряпкой», потому что постоянно что-то пачкается»
Карина Истомина высказалась об удобстве проживания в частном доме с ребенком.
«Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения, пробок и от того, что тут [в Краснодаре] особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро.
А частный дом с малышом – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается», – рассказала супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Новости Саратова»
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