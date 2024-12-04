Жена Смолова о жизни в частном доме: «С ребенком – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась в «человека с тряпкой», потому что постоянно что-то пачкается»

Карина Истомина высказалась об удобстве проживания в частном доме с ребенком.

«Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения, пробок и от того, что тут [в Краснодаре] особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро.

А частный дом с малышом – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается», – рассказала супруга нападающего «Краснодара » Федора Смолова .

Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»