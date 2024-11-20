Смолов дал денег на съемки фильма Истоминой о сексуализированном насилии над детьми

Федор Смолов проспонсировал фильм жены о сексуализированном насилии.

Сегодня на ютуб-канале проекта «Справиться проще», основанного супругой Смолова Кариной Истоминой, вышла первая серия документального фильма, посвященного сексуализированному насилию над детьми, его последствиям и помощи жертвам.

«Хочу сказать большое спасибо своему мужу. Я его очень сильно люблю, и я ценю то, что он поддерживает меня в моей работе.

Федя дал нам денег на съемки фильма», – написала Истомина в сторис инстаграма.

В финальных титрах фильма также упоминается имя нападающего «Краснодара »: «Благодарим Федора Смолова за поддержку, без которой не было бы этого фильма».