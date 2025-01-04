Экс-скаут «Арсенала» о Кахигао в «Спартаке»: «Подстроится под местные реалии – создаст команду, которая станет чемпионом РПЛ»

Павел Кучеров оценил назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».

«Что касается профессионализма, то его у Франсиса достаточно. Иначе он не имел бы такую карьеру как селекционер и не только. Достойная кандидатура для «Спартака ».

Другое дело, что работа в Европе и России — не одно и то же. Тем более в таком клубе, как «Спартака». Надеюсь, он сможет подстроиться под местные реалии. Если у него получится, он сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России. Выбор очень хороший.

А как у Франсиса получится, посмотрим. Это во многом зависит от того, как ему будут помогать в «Спартаке» заниматься профессиональной деятельностью. Надеюсь, он отработает хорошо, могу только пожелать ему удачи», – сказал бывший скаут «Арсенала».