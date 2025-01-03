Юран о Кахигао в «Спартаке»: «Не знаю, кто такой, просто так воздух гонять не хочется. Через пару дней посмотрю, где и как работал – тогда можно будет что-то сказать»
Сергей Юран отреагировал на назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».
Сегодня московский клуб объявил о назначении испанского специалиста на должность спортивного директора. Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
«Честно говоря, я не знаю, кто такой новый спортивный директор «Спартака» Кахигао. Я еще не смотрел, где и как работал испанец. Поэтому даже не знаю, что сказать.
Сейчас новогодние праздники, не читал, что Франсиса назначили. Через пару дней посмотрю, тогда можно будет что-то сказать. А пока не хочется просто так воздух гонять», – заявил экс-игрок «Спартака».
Новый спортивный директор «Спартака»: 24 года работал в «Арсенале», Венгер хвалит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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