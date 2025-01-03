Радимов о Кахигао в «Спартаке»: «У него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который им нужен»
Владислав Радимов отреагировал на назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».
Сегодня московский клуб объявил о назначении испанского специалиста на должность спортивного директора. Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
«Естественно, у него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который нужен «Спартаку», чтобы привозить игроков и чтобы знать этих футболистов и понимать, что они точно должны усилить состав», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
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