Харлачеву грозит отставка или перевод в молодежку «Уфы». Команду может возглавить спортдиректор Тетрадзе
50-летнему специалисту поставят ультиматум: либо его уволят, либо приказом переведут в молодежную команду, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Руководство башкирского клуба хочет, чтобы с 13 января, с момента начала тренировочного сбора, «Уфой» руководил Омари Тетрадзе, который в декабре занял должность спортивного директора.
По данным источника, Харлачеву предлагали компенсацию за один месяц, тогда как он настаивает на том, чтобы с ним рассчитались до конца сезона. На это в клубе не идут: у министра спорта республики осенью была устная договоренность, что Харлачев покинет свой пост сам, если «Уфа» в первой части сезона Мелбет Первой лиги не наберет 25 очков.
В итоге после 21 тура в активе «фиолетовых» 20 баллов, они находятся на 15-м месте в одном очке от зоны вылета.
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