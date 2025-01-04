Харлачеву грозит отставка или перевод в молодежку «Уфы». Команду может возглавить спортдиректор Тетрадзе

Евгений Харлачев, вероятно, покинет пост тренера «Уфы».

50-летнему специалисту поставят ультиматум: либо его уволят, либо приказом переведут в молодежную команду, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Руководство башкирского клуба хочет, чтобы с 13 января, с момента начала тренировочного сбора, «Уфой» руководил Омари Тетрадзе , который в декабре занял должность спортивного директора.

По данным источника, Харлачеву предлагали компенсацию за один месяц, тогда как он настаивает на том, чтобы с ним рассчитались до конца сезона. На это в клубе не идут: у министра спорта республики осенью была устная договоренность, что Харлачев покинет свой пост сам, если «Уфа» в первой части сезона Мелбет Первой лиги не наберет 25 очков.

В итоге после 21 тура в активе «фиолетовых» 20 баллов, они находятся на 15-м месте в одном очке от зоны вылета.