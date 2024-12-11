Тетрадзе стал спортивным директором «Уфы». Клуб идет 15-м в Первой лиге
Омари Тетрадзе назначен спортивным директором «Уфы».
Последним местом работы тренера был грузинский «Сабуртало». Ранее он возглавлял «Анжи», «Волгу», «Химки», «Енисей», а также казахские «Жетысу» и «Тобол».
После 21 тура «Уфа» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Уфы»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости