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Тетрадзе стал спортивным директором «Уфы». Клуб идет 15-м в Первой лиге

Омари Тетрадзе назначен спортивным директором «Уфы».

Последним местом работы тренера был грузинский «Сабуртало». Ранее он возглавлял «Анжи», «Волгу», «Химки», «Енисей», а также казахские «Жетысу» и «Тобол».

После 21 тура «Уфа» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Уфы»
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