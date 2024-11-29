Первая лига. «Балтика» примет «Аланию» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 21-го тура.

В пятницу «Балтика» примет «Аланию».

В субботу тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Енисеем».

В воскресенье «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Сочи» проведет домашний матч с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Тюменью».

Первая лига

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги