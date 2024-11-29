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Первая лига. «Балтика» примет «Аланию» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 21-го тура.

В пятницу «Балтика» примет «Аланию».

В субботу тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Енисеем».

В воскресенье «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Сочи» проведет домашний матч с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Тюменью».

Первая лига

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПервая лига
logoШинник
logoРотор
logoСКА Хабаровск
logoАрсенал Тула
logoУфа
logoБалтика
logoЧерноморец Новороссийск
logoЕнисей
logoАлания Владикавказ
logoСокол
logoРодина Москва
logoНефтехимик
logoЧайка Песчанокопское
logoУрал
logoТорпедо
logoКАМАЗ
logoСочи
logoТюмень
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